La scomparsa di Tina Turner. Il rapporto con Roma e la Rai

È il 1971, Alberto Lupo presenta dal Teatro delle Vittorie di Roma la prima puntata della seconda edizione di Teatro 10, il famoso varietà televisivo del sabato sera firmato da Antonello Falqui, che attrae migliaia di telespettatori e introduce la puntata con un monologo sulle casalinghe.

E poi come in contraddizione 'tematica' arriva lei, un vero e proprio ciclone ritmico e formale, Tina Turner, la ragazza di Brownsville nel Tennessee, che in duo con l'allora marito Iei è già nei primi posti delle chart americane ma per l'Italia è una novità assoluta. Si scatena sul palco in un turbine di vibrazioni, energia e vitalità portando in tripudio la platea. Per lei si sprecano le definizioni, la regina del rock'n roll, la pantera del pop, l'anima del rhythm and blues. TinaTurner ritornerà più volte a Roma, nel 1979, partecipando come ospite fissa a Luna Park condotto da Pippo Baudo e poi a Domenica In nel 1991.

L'artista è scomparsa all'età di 83 anni dopo una vita di battaglie vinte essendo stata l'icona di tutte le donne che si rialzano: riscattandosi da un matrimonio violento fino al trionfo planetario con 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tanti sono in queste ore i tributi per lei:

Rai Cultura le renderà omaggio venerdì 26 maggio nella puntata di Rock Legends.

Eros Ramazzotti ha voluto ricordare in un tweet l'amica postando il video di quando duettò con lei: “Ciao Tina, sono veramente ”Cose della vita"'.