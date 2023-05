Latina. Sedicenne rapita e violentata sulla minicar: sulle tracce dell'aggressore

Lo cercano tra stabili abbandonati, vecchi capannoni, nell’intera provincia. In tutti i modi: segnalazioni, informatori, tracce telefoniche. L’ipotesi è che non si sia allontanato troppo. La sua foto circola tra gli agenti. Sui trent’anni, senza dimora, precedenti per maltrattamenti e furto. La Squadra Mobile di Latina ha identificato l’uomo sospettato di aver aver rapito e violentato una ragazza di 16 anni. Era venuta insieme al suo fidanzato, 18 anni, in macchina, mercoledì sera all’ex Zuccherificio. Una zona abbandonata a Latina Scalo. Forse per un gioco. Poi l’incontro con lo sconosciuto. Fumava crack. Si avvicina ai ragazzi, diventa aggressivo. Loro provano a fuggire. Lui dà un pugno al ragazzo e porta via la 16enne con la minicar. Gli agenti la ritroveranno più di tre ore dopo vicino alla stazione. La ragazza, in macchina, in lacrime, la terra sui vestiti. Ha avuto la forza di riconoscere il suo aggressore. Latina scalo, 20mila persone, è una comunità ferita.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo