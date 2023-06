Le antiche terme ai piedi del Monte Circeo

Quella che attende il visitatore nei pressi del canale di Torre Paola, a una manciata di chilometri da Sabaudia, è una visione davvero inaspettata. Basta scendere alcuni gradini per trovarsi immersi in un impianto termale del primo secolo avanti Cristo. Qui gli ambienti si sono conservati per gran parte anche in elevato dando a chi li visita una sensazione simile a quella di chi frequentava queste terme più di duemila anni fa.

Il primo luogo che si incontra è quello dell' apodyterium, lo spogliatoio. Successivamente si accede al laconicum, una sorta di sauna antica. Il calidarium conserva delle tracce di mosaico e la presenza di suspensure, pilastrini che sorreggevano il pavimento, intorno ai quali circolava l' aria calda proveniente dal forno. Tutti gli ambienti termali sono stati sottoposti a un accurato restauro.

Un canale oggi in prossimità di Torre Paola, fatta realizzare nella seconda metà del 500 da Papa Pio IV per contrastare le incursioni dei pirati saraceni.

Le terme di Torre Paola sono visitabili, tramite prenotazione all' ufficio di Sabaudia della Soprintendenza per le province di Frosinone e Latina, per entrare in contatto con l' amore antico per questo territorio da parte di imperatori e facoltosi patrizi che trovarono qui il luogo d' elezione del proprio otium.