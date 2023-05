Le foto di Letizia Battaglia in mostra alle Terme di Caracalla

Da lontano, sembrano quasi fluttuare all'interno del monumentale spazio della Natatio delle Terme di Caracalla come una presenza impalpabile e discreta. Ma appena ci si avvicina si avverte tutto l'impatto emotivo degli scatti di Letizia Battaglia. A trent'anni dagli attentati di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro la Soprintendenza Speciale di Roma dedica un omaggio a una donna universalmente ricordata per le immagini realizzate con grande coraggio e professionalità, al tempo della collaborazione con il quotidiano L’Ora di Palermo, durante la sanguinosa guerra di mafia degli anni Settanta e Ottanta fino a quando nel 1992 Letizia Battaglia dopo le stragi dei giudici Falcone e Borsellino deciderà di voltare pagina di fronte a tanto dolore.

Dolore e sofferenza, dramma e morte racchiusi, non a caso, da due messaggi di vita e speranza: all'inizio lo scatto di Graziella, giovane paziente dell' ospedale psichiatrico di Palermo che porge un fiore e a chiusura quello di Olimpia, giovane mamma sulla spiaggia di Mondello. Oltre allo spazio della Natatio, la mostra prende forma in due suggestivi ambienti aperti per la prima volta al pubblico e restaurati per l' occasione.

Nel video il servizio di Donatella Ansovini con le voci di Paolo Falcone (curatore della mostra) e Daniela Porro (Soprintendente Speciale di Roma)