"Libera" per combattere le mafie

La mafia a Roma. Anche la capitale al centro di attività illegali legate agli affari sporchi e alla spartizione del territorio.

Ndrangheta, camorra e mafia locale . Ormai la ragnatela si è allargata a tutta la regione: dal litorale ai capoluoghi di provincia, passando per la capitale.

Per questo libera è scesa in campo, a piazza Bologna, nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci.

Un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti e per la costruzione di una società libera dal potere criminale e volta ad un impegno sempre più forte, soprattutto da parte dei giovani.



