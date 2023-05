L'Orchestraccia apre la maratona musicale

E' L'Orchestraccia a dare il via ufficiale alla diretta tv del Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma con una versione rivisitata dell'Inno

d'Italia prima e con l'immancabile Bella Ciao poi. La band di artisti, capitanata da Marco Conidi, è stata la prima a raccogliere l'iniziativa lanciata poco prima dal palco da Ambra Angiolini ai ragazzi in piazza di aiutare ad aggiornare la costituzione, alla quale i sindacati hanno scelto di dedicare questa edizione della manifestazione, con l'hashtag #ildirittochemimanca. L'Orchestraccia chiede che gli artisti siano considerati addetti alla cultura e non addetti alla svago.

L'intervista di Stefania Cappa