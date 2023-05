Lulic, 71esimo minuto

Una finale, un derby, una pagina di storia del calcio italiano. Sono passati dieci anni esatti dal quel 26 maggio in cui la Lazio vinse la Coppa Italia sulla Roma, prima sfida di sempre tra le squadre della capitale con in palio un trofeo. L'eroe della serata fu Senad Lulic, il bosniaco scappato dalla guerra, che dei biancocelesti fu capitano e bandiera. Al 71esimo minuto, sulla debole respinta di Lobont, la sua zampata spezza l'equilibrio di una partita nervosa, regalando alla Lazio quella che mister Petkovic definisce “l'impresa più bella”.

Domenica Lulic sarà all'Olimpico, a due anni di distanza dalla sua ultima partita in campo. A salutarlo ci saranno oltre 57mila tifosi, record stagionale se si esclude il derby, chiamati a raccolta dalla società per celebrare il decennale della Coppa Italia ma anche per festeggiare l'ultima di campionato in casa con in tasca la qualificazione alla Champions dell'anno prossimo. Per l'occasione i giocatori indosseranno una speciale maglia celebrativa con gli inserti neri e oro. E oltre a Lulic, ci saranno altri protagonisti dell'impresa del 26 maggio, tra cui Miroslav Klose e Stefan Radu che la maglia della Lazio la indosserà domenica per l'ultima volta prima di dire addio al calcio giocato. Per lui, quindici anni e 426 presenze con la squadra biancoceleste che lo rendono recordman assoluto nella storia del club.

Nel servizio di Mauro Scanu, montato da Andrea Baldrati, l'intervista realizzata alla fine della partita da Stefano Orsini a Senad Lulic