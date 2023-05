Marco Mengoni si esibisce nell’ultima serata con il brano "Due Vite"

Non è un sogno ma realtà, e ora Marco Mengoni lo sa bene, pronto per l'Eurovision Song Contest, evento musicale vinto due anni fa dai Maneskin. E' conto alla rovescia per la finale: accesso diretto per il cantautore di Ronciglione (Vt) perchè rappresenta l'Italia, tra i paesi big five. Salirà sul palco della Liverpool Arena dove con una versione unica, ricca di sorprese e riarrangiata di “due vite”, il brano con cui ha vinto lo scorso Festival di Sanremo.

In questi giorni in arrivo dall'Inghilterra, le immagini di Marco impegnato con prove, interviste, live in piazza, travolto dall'affetto del pubblico. Ritorna all'Eurovision a dieci anni dalla sua prima partecipazione con “L’essenziale”, ma questa volta con la voglia di non pensare alla gara tra i 37 paesi, ma di divertirsi, intrecciando la musica a messaggi di pace.

E Marco invita tutti a seguire la finale, a cominciare dalla sua amata Ronciglione, pronta a sostenerlo come sempre, in una serata di grande musica ed emozioni.

Il servizio di Antonella Pallante