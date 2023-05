MATERIA (Prisma), il terzo e ultimo capitolo del progetto multiplatino di Marco Mengoni

È "Materia (Prisma)" il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 26 maggio. Il terzo progetto discografico conclude la trilogia multiplatino "Materia", un percorso in tre album che presenta tre anime differenti e complementari, inaugurato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle).

L’ultimo album di Marco Mengoni Materia (Prisma) arriva a pochi giorni dalla partecipazione del cantautore all’Eurovision Song Contest 2023, che lo ha visto classificarsi alla quarta posizione con Due Vite, aggiudicandosi inoltre il Marcel Bezençon Composer Award, il premio assegnato per la miglior composizione da tutti gli autori dei brani in gara.

Materia (Prisma) suggella un percorso unico di oltre due anni e uscirà questo venerdì insieme al nuovo singolo Pazza musica - e al videoclip ufficiale - che vede Marco Mengoni ed Elodie per la prima volta insieme in un progetto discografico. Il brano, scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta la prossima estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane.

Marco Mengoni quest’estate sarà live negli stadi a Bibione (17 giugno), Padova (20 giugno) Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno - SOLD OUT), Bologna (1 luglio - SOLD OUT), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio - SOLD OUT) e il 15 luglio al Circo Massimo per il gran finale. I live in italia anticipano il primo tour di Marco Mengoni in grandi spazi europei.