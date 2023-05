Mensa a scuola: nel Lazio il servizio è tra i meno cari d'Italia

Corretta alimentazione e benessere psicofisico iniziano anche dalle buone pratiche di una mensa scolastica. Un pasto comune, equilibrato con una adeguata quantità di pesce, carne, verdura e frutta può aiutare bambini che invece possono avere difficoltà a gestire la propria nutrizione a casa, riducendo le differenze sociali.

E i dati locali raggruppati da Cittandinazattiva indicano nelle mense del Lazio un centro di buon funzionamento. Il costo mensile di 73 euro per una famiglia con un bimbo a carico e un Isee da 20mila euro è inferiore di 9 sulla media nazionale. Si passa dai 5,39 di Rieti a pasto ai 2,60 di Latina e i 2,32 di Roma, queste ultime tra le dieci città meno care in italia.

Ce ne sono 775 di mense e su questo insieme inciderà il pnrr con altre 65 mense. La parte del leone arriverà da quelle di nuova costruzione ma si darà spazio anche a demolizione e ricostruzione, rinconversione e riqualificazione per un investimento da più di 28 milioni di euro. Tra i progetti il più costoso superiore al milione a Latina e il meno caro poco sopra i 100mila euro a Leonessa. Per Cittadinanzattiva il servizio mensa deve tendere all'universalità e alla partecipazione per garantire il tempo pieno scolastico.

Nel video il servizio di Lazzaro Pappagallo con la voce di Elio Rosati, Segretario regionale Cittadinanzattiva Lazio