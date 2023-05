Nominati i nuovi direttori

Via libera alla nuova Rai, tra arrivi e conferme. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte dell'ad Roberto Sergio.

Alla Testata Giornalistica Regionale, la TGR, conferma per Alessandro Casarin.

Dall'Adnkronos approda al Tg1 Gian Marco Chiocci mentre Monica Maggioni diventa direttrice dell'Offerta informativa.

Si trasferisce da Rai Parlamento al Tg2 Antonio Preziosi e Nicola Rao passa alla guida della Direzione Comunicazione

Confermato al Tg3 Mario Orfeo, così come Paolo Petrecca a Rainews.

Nominato a Rai Sport Jacopo Volpi, al Giornale Radio Francesco Pionati e a Rai Parlamento Giuseppe Carboni.

Simona Sala lascia ad Angelo Mellone il Day time e si sposta a Radio 2. Nasce una nuova direzione: Radio Digitali specializzate e podcast, il cui responsabile sarà Marco Lanzarone.

Per le Direzioni di genere, Marcello Ciannamea guiderà l'Intrattenimento prime time, al posto di Stefano Coletta che si occuperà di distribuzione. Paolo Corsini sostituisce Antonio Di Bella all'Approfondimento. Per quanto riguarda le società controllate Claudia Mazzola sarà la presidente di Rai Com, Sergio Santo, l'amministratore delegato. Confermati a Rai Cinema Paolo Del Brocco, amministratore delegato, e Nicola Claudio, presidente; Andrea Vianello andrà a dirigere Rai San Marino.