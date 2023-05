Nubifragio a Rieti, strade e sottopassi allagati. Le immagini della città invasa dall'acqua

Violento temporale a Rieti. Allagamenti in molte zone della città. Diversi interventi di soccorso, soprattutto per incidenti stradali e automobilisti in panne. Completamente allagato, con un'auto rimasta quasi interamente sommersa, anche un sottopasso nei pressi della Questura. Tante le richieste di aiuto da parte di cittadini che segnalano garage e scantinati, ma anche piani terra parzialmente o completamente sommersi dall'acqua. La Stazione Centrale della città è bloccata e inaccessibile. Polizia locale e protezione civile stanno monitorando la situazione.