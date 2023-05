Roma. Ancora contestazioni per la nuova fascia verde. Si al transito ai mezzi Gpl

Dal primo novembre 2023, nella nuova fascia verde Ztl H24 non potranno transitare i mezzi inquinanti fino a Euro 2 benzina e fino a euro 4 diesel. Saranno esentati dal divieto i mezzi alimentati a Gpl. Ma non si placano le proteste di migliaia di cittadini contrari al provvedimento. Per questo il Campidoglio vorrebbe rimodulare la delibera. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sta pensando ad un tavolo istituzionale con la Regione Lazio che ha fissato i limiti d'ingresso per le vetture.

Nel servizio di Rossella Santilli, le interviste a Eugenio Patanè (assessore mobilità Comune di Roma), Fabrizio Santori (capogruppo Lega in Campidoglio), Cristina Tabarrini (Cdq Stazione Vigna Clara e dintorni), Roberto Scacchi (pres. Legambiente Lazio)