Nuove regole per taxi e noleggi con conducente

Raddoppieranno le corse dei taxi a Roma, almeno questo è l'auspicio del Campidoglio, a seguito della firma dell'ordinanza che attua il provvedimento previsto dal nuovo regolamento per taxi e noleggio con conducente (Ncc) approvato dall'Assemblea capitolina nei giorni scorsi. Ai titolari di una licenza taxi sarà concesso di poter indicare un familiare o un sostituto alla guida che possa tenere in servizio l'auto bianca per un turno aggiuntivo dalle quattro alle sette ore. La misura, già in sperimentazione a Milano da circa sei mesi, secondo le stime dell'assessorato alla Mobilità capitolino dovrebbe portare a un incremento del 12% del servizio pari a un impatto simile a quello che si avrebbe con mille nuove licenze taxi. A oggi sono 7.672 le licenze taxi attive a Roma. Il provvedimento, insieme ad altre misure, tra cui il numero unico 060609 per le prenotazioni, che diventa gratuito per i tassisti che vorranno aderirvi, è stato presentato in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, e dal presidente della commissione capitolina Mobilità, Giovanni Zannola. Novità anche per i monopattini: da luglio tre gli operatori a Roma.

Nel video il servizio di Paolo Martini con le voci dell'assessore ai trasporti Eugenio Patané e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri