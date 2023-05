Per Marco Mengoni quarto posto all'Eurovision song contest

Nel servizio di Antonella Pallante, montaggio Paola Ferracuzzi, l'intervista a Marco Mengoni e al cugino Franco Ferrari

Manca il podio per un soffio Marco Mengoni, arrivato quarto dopo Svezia, Finlandia e Israele, alla finale dell'Eurovision song contest alla Liverpool Arena, con “Due vite”, brano che però si è aggiudicato il premio per la migliore composizione, il più importante della critica. Marco vince in realtà un altro premio: quello morale per il suo ingresso coraggioso sul palco. Per “Due vite”, due bandiere tra le mani: il tricolore italiano e quella dei diritti Lgbt, con 5 colori in più, ancora più inclusiva. Vedendo il suo gesto, esplode un fragoroso applauso che riecheggia anche nella sua Ronciglione in festa.