Roma al primo posto per gli asili, ma terz'ultima per i giovani

Nell'indagine sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore, Roma occupa un primo posto in classifica: quello del benessere dei bambini messo in relazione al costo della retta per la mensa scolastica. Se si considerano anche gli altri 11 indicatori, dalla presenza di palestre nelle scuole, agli asili nido al verde attrezzato , la capitale si colloca al 24 posto, comunque nel primo quarto della classifica generale.

Per quanto riguarda le altre fasce di età, Roma è al 32° posto nella classifica del benessere degli anziani. Qui c'è un dato da approfondire. Secondo il Sole 24 Ore, nella Capitale quasi la metà degli over 65 - il 42 per cento - vive in totale solitudine. Una situazione che, nell'indicatore specifico, pone Roma al terz'ultimo posto in Italia, seguita solo da Milano e Aosta.

Decisamente complicata la situazione dei giovani. Roma è in fondo alla classifica generale, 104 posto, unica località non del mezzogiorno nelle ultime 24 posizioni. Peggio fanno solo Napoli, sud Sardegna e Taranto. Colpa, soprattutto - dice l'indagine - del livello degli affitti. Su un reddito medio di 25 400 euro, un bilocale in zona semicentrale costa più di 1600 euro al mese.