Roma: al Gemelli-Isola (ex Fatebenefratelli) l'intelligenza artificiale affianca il chirurgo

Dopo la robotica, anche l'intelligenza artificiale sbarca nelle sale chirurgiche. Da circa un mese nel reparto di ortopedia di quello che tutti i romani conoscono come il Fatebenefratelli, oggi Gemelli Isola, le operazioni di protesi al ginocchio si svolgono con l'aiuto degli algoritmi. Tra i primi in Europa, qui i chirurghi arrivano in sala operatoria alla luce dei dati ottenuti tramite centinaia di migliaia di risonanze magnetiche di altri pazienti.

L'intelligenza artificiale permette di ricavare una protesi in 3d su misura per quel particolare ginocchio e per le esigenze biomeccaniche considerando il sistema dall'anca al ginocchio.

Grazie al computer si sa anche dove collocarla prima di cominciare l'intervento, valutazione che normalmente viene fatta in corso d'opera, quindi aumentando tempi e rischi.

Ma per quanto spinto sia l'uso della tecnologia l'uomo rimane centrale.

Nel video il servizio di Mauro Scanu con le voci di Bruno violante, Direttore Ortopedia Gemelli Isola Tiberina, Luigi Capasso, ortopedico Gemelli Isola Tiberina, Claudia Brunetti, ortopedico Gemelli Isola Tiberina e Carmen D'Aloisio specializzanda ortopedia Policlinico Gemelli