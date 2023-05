Roma Killer per i pedoni, donna in fin di vita al Pertini

Ancora una donna travolta sulle strisce pedonali e ricoverata in fin di vita al Pertini. L'incidente ieri pomeriggio a Val Melaina. Il Lazio è maglia nera in Italia per pedoni investiti e uccisi.

Nel servizio di Rossella Santilli la situazione sulla via Casilina, con le voci di Francesca Chiodi (Movimento per i diritti dei pedoni) Alfredo Giordani (Rete Vivinstrada) Dario Pasquini (Associazione Valerio De Simoni) e Anna Becchi (Clean City’s)