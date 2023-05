Terreno nel parco dell'Appia antica in vendita. Servizio per i disabili a rischio

40 ettari di terreno nel cuore del Parco regionale dell'Appia antica.

Appartengono alla Fondazione Gerini, istituita dall'omonimo marchese Alessandro conosciuto come il costruttore di Dio, e dai salesiani. Ora sono stati messi in vendita per la cifra di 6,5 milioni di euro.

Su alcuni dei lotti insiste la onlus Ciampacavallo che da trent'anni si occupa di disabili e che ora teme lo sfratto. 1200 i soci, 25 dipendenti, convenzioni con tutte le asl della Capitale. Centinaia di famiglie che hanno paura di perdere un servizio prezioso.

La onlus avrebbe potuto partecipare all'acquisto del lotto se soltanto avesse saputo delle intenzioni della Fondazione Gerini.

Avviate le procedure di vendita, a ottobre la Regione avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione. Cosa che non si è verificata. Poi le dimissioni di Zingaretti e le elezioni. Ora forse è troppo tardi, o forse no. L'attuale assessore a bilancio e agricoltura Giancarlo Righini fa sapere di avere dato mandato per capire se è ancora possibile esercitare il diritto di prelazione sui tre ettari di Ciampacavallo.

Nel frattempo però la procedura d vendita è andata avanti.

A firmare un preliminare di acquisto con un anticipo di 1,3 milioni di euro è stato Paolo Cetorelli, imprenditore della grande distribuzione. Il rogito è previsto a luglio. Lui, secondo quanto raccontato dai responsabili di Ciampacavallo, non ha rassicurato sul futuro della onlus. Il servizio offerto non è di suo interesse, l'affitto pagato è troppo basso.



La onlus ha chiesto aiuto a Cei, Regione e ministeri competenti. E alle istituzioni di prossimità, come il municipio di pertinenza.

Operatori e famiglie sono mobilitati per salvare la struttura.

I dubbi sono anche su cosa accadrà ai restanti ettari di terreni quando passeranno di mano. Ora sono aperti ai visitatori, domani chissà.