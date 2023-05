Indifferenziata, quanto mi costi!

Una nuova stangata arriva sulla regione Lazio per l'aumento dei costi di conferimento fuori dai confini regionali dei rifiuti indifferenziati, lavorati dall'impianto Tmb1 di Malagrotta, gestito dalla società e.Giovi.

Lo certifica una determina firmata dalla direttrice generale, Wanda D'ercole, nella quale si legge "al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento di circa 15mila tonnellate al mese di rifiuti urbani indifferenziati conferiti da Ama Spa, dal comune di Fiumicino e da Citta' del Vaticano, si stabilisce di poter riconoscere un extra costo per il recupero e lo smaltimento degli scarti".

L'aumento è di quasi 57 euro a tonnellata e si aggiunge alla tariffa di circa 143 euro stabilita nel 2014, arrivando così alle 200 euro a tonnellata.

Il resto del calcolo è presto fatto: l'aumento mensile è di circa 850mila euro, per un totale di quasi tre milioni di euro al mese. Sono 36 milioni l'anno, un incremento di 10 milioni, piu' del 30%.

Tanto costa ai cittadini laziali non avere un proprio impianto di smaltimento dell'indifferenziato, da affiancare ad una raccolta differenziata sempre più efficace.

Il servizio di Maria Teresa Laudando