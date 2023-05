Roma. Ordinanza anti alcol: scatta la chiusura anticipata per i minimarket

Minimarket e altri esercizi alimentari di vicinato non potranno vendere alcolici dopo le 22 e dovranno rimanere con la saracinesca abbassata fino alle 5 del mattino. Questo quanto contenuto nell'ordinanza anti alcol firmata dal sindaco di Roma Gualtieri contro la malamovida selvaggia. Un provvedimento, già esecutivo, che resterà in vigore fino al prossimo 15 ottobre. Il divieto riguarda i tanti minimarket, non solo del centro storico per le giornate di venerdì, sabato e domenica ed eccezionalmente anche per le due giornate infrasettimanali di lunedì 14 e martedì 15 agosto. La decisione è stata già comunicata al neo prefetto Lamberto Giannini lo scorso 12 maggio. L'ordinanza riguarda quasi la metà dei municipi della capitale e quindi il primo, il secondo il terzo il quinto, il sesto e il nono dove il provvedimento è valido in tutti i quartieri. Diverso il discorso per il decimo municipio. Qui l'ordinanza vale per il lungomare di Ostia, la stazione lido centro, piazza Anco Marzio e piazza Tor San Michele. Anche per altri due municipi sono state individuate aree specifiche. E' il caso del tredicesimo, nel quadrante compreso tra Piazza la Salle, Largo Boccea, circonvallazione Cornelia e Piazza Giureconsulti e il municipio quindicesimo, nell'area compresa tra il piazzale di Ponte Milvio e Via Riano.