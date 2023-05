Un Tir carico di algoritmi

Il 20 per cento dei camion in strada viaggia senza carico. Uno enorme spreco di denaro, senza considerare i danni per l'ambiente. Da qui l'idea di due ragazzi di Latina per mettere insieme chi spedisce la merce e gli autotrasportatori: lo sviluppo di una app che tramite un algoritmo permette di ottimizzare il flusso dei mezzi a seconda delle diverse esigenze. In soli due anni la startup ha raggiunto 7mila autotrasportatori ed è diventata un'azienda con decine di dipendenti ma nemmeno un ufficio. Alla fine del 2023 il fatturato avrà raggiunto i 10 milioni di euro. La prestigiosa rivista americana Forbes ha indicato Simone Quarta e Luca Petrone nella lista dei più promettenti talenti sotto i 30 anni del Vecchio Continente.

Nelle interviste di Mauro Scanu Simone Quarta, amministratore delegato Bridge, e Luca Petrone, responsabile tecnologico Bridge.