Trevignano, la presunta veggente è tornata: "Di qui non ce ne andiamo"

Come ogni 3 del mese a Trevignano è tornato l'appuntamento con le presunte apparizioni della Madonna.

La sedicente veggente Gisella Cardia, nome d'arte di Maria Giuseppa Scarpulla, sfida l'ordinanza del Comune che impone di sgombrare l'area di ogni manufatto entro 90 giorni. Tutto ciò che si trova in via Campo Le Rose dovrà sparire: la statua della Madonna, il Crocifisso con Gesù, le panche e il gazebo. “Noi di qui non ce ne andiamo”, dice però la santona che consegna ai fedeli il nuovo messaggio che la Madonna le avrebbe affidato: “Il mondo sta andando verso la distruzione, la purificazione sarà dura, ma necessaria.”

