Tutto pronto all'Olimpico per seguire Siviglia-Roma

Tutto pronto allo stadio Olimpico per la finale di Europa League Roma-Siviglia di Budapest. Sono 6 i maxischermi posizionati, 2 davanti ogni tribuna, 1 per le curve. E stasera saranno circa 60mila i tifosi che riempiranno l'Olimpico per assistere alla partita tutti insieme e spingere gli uomini di mister Mourinho anche a migliaia di chilometri di distanza. Imponente il piano di sicurezza con oltre 1000 agenti in campo per prevenire danni in caso di festeggiamenti e caroselli in centro storico.