Un campanile da primato

Con le sue possenti mura e i suoi 24 metri di altezza è un punto di vista imprescindibile del borgo di Bassano in Teverina.

Nulla farebbe immaginare che la cinquecentesca torre campanaria nasconda un singolare segreto. È davvero sorprendente vedere come in un gioco di matrioske si celi al suo interno un campanile del XII secolo del quale si erano letteralmente perse le tracce fino a quando un restauro a partire dagli anni 70 ha riportato alla luce la torre campanaria scomparsa.

Tramite un percorso allestito nell'intercapedine tra i due edifici, si ha la possibilità unica, anche grazie a un sapiente gioco di specchi, di trovarsi al livello delle decorazioni esterne del campanile medievale, con personaggi fantastici che trovano corrispondenza nella chiesa romanica di Santa Maria dei Lumi alla quale apparteneva il campanile ritrovato: qui, su uno dei capitelli, compare un Greenman o uomo verde, simbolo della forza vitale della natura.

Ora la sfida portata avanti dall'attuale amministrazione comunale è quella di recuperare l'intero centro storico abbandonato dagli abitanti dopo la seconda guerra mondiale per riappropriarsi sempre più delle sue radici e del suo singolare patrimonio.