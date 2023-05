Una rassegna di cinema sociale

Tra i volti famosi c'è Alessandro Haber che fa il cattivo in "Preludio", cortometraggio in concorso alla 16a edizione di Tulipani di Seta Nera, il festival del cinema sociale, storie di bullismo, violenza di genere, ma anche di rinascita, di passioni, di vita piena.

Fino al 7 maggio al Cinema The Space di piazza della Repubblica con la collaborazione di Rai per la sostenibilità e Rai Cinema che ha messo a disposizione una piattaforma online dove corti, documentari e serie in concorso sono visibili.

Per Diego Righini, presidente del Festival "queste storie servono a far crescere cittadini del mondo."

Testimonial Claudia Gerini: "C'è grande interesse del pubblico per opere magari piccole ma autentiche".

Nel video il servizio di Rosario Carello, le interviste agli attori Alessandro Haber e Marco Giallini, al presidente del Festival Tulipani di seta nera Diego Righini, all'attrice Claudia Gerini.