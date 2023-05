Uno sguardo sull'arte

Nel video il trailer di Horus

L'8, il 9 e 10 maggio al Cinema Farnese, a Roma la rassegna di 10 film d’arte curata dalla Takeawaygallery e da Barbara Martusciello. Nasce come testimonianza, condivisa con il pubblico non solo di settore, di uno spaccato degli ultimi 20 anni di Arte Contemporanea italiana con artisti che operano principalmente a Roma: sono mostrati i lavori dei protagonisti dei filmati, il loro procedere creativo – che va dalla pittura, alla scultura alle grandi installazioni ambientali –, le loro affermazioni, interviste e contributi di critici sodali degli artisti.



La scelta della location per le proiezioni non è casuale: il Cinema Farnese, nel cuore del Centro storico capitolino, si è sempre distinto per programmazioni cult e d’essai ed è luogo di affezione per i romani e per lo stesso mondo dell’arte e della cultura.



Dopo una pandemia che ha causato una lunga sospensione delle attività dei cinema e considerando la crisi del settore prima a causa dei format-multisala, “che con i loro costi esorbitanti” hanno infine trasformato “la concezione della fruizione cinematografica come evento commerciale puro”, poi per via anche e soprattutto della concorrenza sleale delle piattaforme streaming video on demand, ebbene: riportare la collettività al cinema in presenza, è una delle finalità di questa rassegna che intende anche ricordare che la funzione delle sale cinematografiche era e dovrebbe ancora essere (secondo la lucida analisi di Giulio Zoppello su “Wired Italia” del 10 – 01 – 2023) “la prima porta di ingresso per il mondo del cinema”.



Inoltre è importante far nuovamente luce sulla sinergia esistente, e sempre fertile, tra Arte visiva e Cinema e l’utilità di fruire dell’Arte proprio attraverso il racconto filmico, sempre foriero di nuovi approfondimenti, divulgazione mai scontata, conoscenza imprevista.

In un paese come il nostro, che ha avuto picchi di eccellenza, notorietà e un meritato primato proprio nei due settori, quello della Settima arte e di quella Visiva.



UNO SGUARDO SULL’ ARTE 2000/2022 è una novità anche per la scelta relativamente recente degli anni analizzati dai film diretti e prodotti che non hanno trovato massiccia distribuzione e programmazione e sono, quindi, considerabili una sorta di rarità per la pubblica fruizione.

Il progetto si struttura come un breve festival di 3 giorni con una programmazione di più film ad ogni appuntamento in orario corrispondente allo spettacolo serale. Ogni proiezione è avviata da una rapida introduzione dei curatori e seguita da un breve confronto dal vivo, off line, con i registi e i critici, gli artisti etc. coinvolti e raccontati nei film.



Contestualmente, negli spazi del Cinema Farnese, sarà allestita e curata l’esposizione delle locandine dei film in programma e di foto correlate.

Sarà inoltre predisposto un set dove il noto fotografo e ritrattista Dino Ignani immortalerà in un Live shooting gli autori, gli artisti, gli invitati e il pubblico che vorrà essere fotografato. Alcune delle immagini saranno usate per la comunicazione e diverranno poi materiale per una successiva mostra fotografica.



Tra le proiezioni in programma quella di Horus di Francesco Di Mauro – 2022 - 28” , prevista per il 10 maggio alle 21. Il film girato nel paese di Pietrapertosa (PZ), cuore delle Dolomiti Lucane, centro della Basilicata, testimonia tutto il working progress dell’installazione scultorea, eolica, permanente, realizzata dall’artista romano Mauro Magni: una scultura rotante, che inquadra il paesaggio e si muove con il vento, un tributo al Sole, alla vastità della natura, al Falco pellegrino, al paesaggio spettacolare delle Dolomiti Lucane con le sue tradizioni e la sua gente

L’installazione, su progetto della Takeawaygallery, inaugurata nell’agosto del 2021, con musica di Stefano Buonamico con interventi del celebre critico d’arte Achille Bonito Oliva, e dei più giovani Maria Arcidiacono e Marco Trulli, è protagonista del film con il paesaggio e la natura.



Di seguito il programma completo:

Lunedì 8 maggio ore 21:



Incontro e presentazione Rassegna Film



Atelier2004 (sei piccoli film) - di Angelo Cricchi e Silvia Morani – 2004 – 18”

La Transavanguardia italiana di Alessandro Valeri – 2010 - 27’’

Ho fatto una barca di soldi di Dario Acocella – 2012 - 38’’

Martedì 9 maggio ore 21:

Lightness di Francesco Fei – 2015 - 22’’

Murmur Marmoris di Tobia Pescia – 2016 - 20’’

Il Senso di Roma di Livia Cannella – 2022 - 25”

Mercoledì 10 maggio ore 21:



Audioghost68 di Giuseppe Lanno e Giancarlo Neri – 2015 - 11’’

Fata Morgana di Walter Paradiso – 2018 - 17’

Three Gates of In Perfection 2019 di Angelo Cricchi - 2019 - 14’’

Horus di Francesco Di Mauro – 2022 - 28”