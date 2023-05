Verso il Giubileo 2025, la Road map delle opere per Roma

Roma si prepara al giubileo del 2025. Prima sfida da vincere in chiave di promozione internazionale della capitale. Per l'Anno Santo si attendono 30 milioni di pellegrini e servono infrastrutture e servizi adeguati, per esser all'altezza di un evento che metterà Roma al centro dei riflettori internazionali. Un banco di prova decisivo anche in vista della corsa ad Expo 2030 cui Roma si è candidata. Obiettivo della cabina di regia a Palazzo Chigi è programmare interventi e quantificare le risorse necessarie: nell'ultimo incontro cui hanno preso parte il comune di Roma, esponenti del governo e della Santa sede si è definita la Road map.

Nel servizio di Francesco Rositano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri