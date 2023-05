Verso un fondo di solidarietà per il pastificio di Greccio

Un fondo di solidarietà bilaterale, una sorta di cassa integrazione per gli artigiani. è questo il primo spiraglio di luce che si apre per i 31 lavoratori del pastificio di Greccio in provincia di Rieti, sospesi dal lavoro dal 13 aprile e senza stipendio dal mese di febbraio.

Nel servizio di Gemma Giovannelli Antonio Perotti - Segretario Generale Uila Rieti e Sergio Luzzi - Segretario Generale Flai Cgil Rieti