Viaggio al centro della musica

Un omaggio a Roma con la musica di Respighi diretta da Iván Fischer e la videoarte di Yuri Ancarani per inaugurare la Stagione Sinfonica, un cartellone che abbraccia un vasto repertorio che va dal Barocco alla musica di oggi, le più grandi bacchette e i solisti più acclamati per un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili. Sir Antonio Pappano, Jakub Hrůša, Daniele Gatti, Daniil Trifonov, Maurizio Pollini, Martha Argerich, Teodor Currentzis, Igor Levit, Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Lang Lang, Lahav Shani, Elīna Garanča, Ildar Adbrazakov, Patricia Kopatchinskaja sono solo alcuni degli artisti in cartellone. E, inoltre, tante agevolazioni per il pubblico under 35.

Di seguito il servizio di Maria Teresa Laudando, con le interviste a Michele Dall'Ongaro - sovrintendente Accademia Nazionale di S. Cecilia e Yuri Ancarani - videortista