In auto con l'ex. Lei fa chiude la mano per chiedere aiuto. I carabinieri la salvano

Quattro dita che si piegano su se stesse e si chiudono all'interno del pugno. Sono state la salvezza per una donna alla Borghesiana, vittima di violenza domestica, prelevata da casa con la forza. Rischiava di essere uccisa. La donna, separata dal compagno era stata picchiata a calci e pugni in strada e costretta a salire in auto con l'ex, che l'ha minacciata ripetutamente di morte. La vettura era stata successivamente fermata in strada dai carabinieri di una pattuglia di Tor Bella Monaca, per un controllo di routine. Mentre l'uomo mostrava i documenti, la donna alle sue spalle ha fatto ripetutamente il gesto di richiesta d'aiuto con la mano. I militari, insospettiti, hanno fatto una ricerca telematica sull'uomo e hanno scoperto che era già stato denunciato dalla compagna e che su di lui pendeva un divieto di avvicinamento a lei e alla sua abitazione. L'uomo è stato arrestato per violazione delle misure cautelari e violenze. Il giudice nella convalida valuterà anche se si è trattato di un sequestro di persona.