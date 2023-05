Zelensky chiude le visite ufficiali con papa Francesco

Costruire vie di incontro e sentieri di dialogo verso la pace. Papa Francesco riceve in Vaticano il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, e lancia l'ennesimo appello per la fine delle ostilità con la Russia. Svuotate a causa delle imponenti misure di sicurezza Piazza San Pietro, via della Conciliazione e tutta la zona di San Pietro, per il corteo che ha portato il leader ucraino all'incontro col pontefice. Intorno, una Roma blindata, dal centro dei palazzi istituzionali dove Zelensky ha incontrato il presidente Mattarella e la premier Meloni, fino alle stazioni, gli aeroporti come quello di Ciampino, dove è atterrato alle 10 di mattina, e altre aree sensibili della città. Mobilitata la comunità ucraina della capitale, che si è radunata in piazza Barberini in tarda mattinata e poi ancora a San Pietro, per assistere tra canti e bandiere al passaggio del corteo di Zelensky, che ha ringraziato l'Italia proprio per la grande ospitalità ai suoi connazionali.

Nel corso dell'incontro in Vaticano con il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, papa Francesco ha sottolineato in particolare la necessità urgente di "gesti di umanità” nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto. L’incontro tra il Papa e il Presidente è durato circa 40 minuti. Al centro del colloquio, secondo quanto riferisce la sala stampa della Santa Sede, i temi riferibili alla situazione umanitaria e politica dell’Ucraina provocata dalla guerra in corso.Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno.Entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione.