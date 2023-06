In migliaia alla fiaccolata per Manuel. Magliette bianche e palloncini per salutarlo

Sono state migliaia le persone che si sono ritrovate ieri sera a Casal Palocco, a Roma, per una fiaccolata in ricordo del piccolo Manuel. Tutti i partecipanti avevano con sé palloncini bianchi che sono poi stati lanciati in cielo. "Viva Manuel" hanno gridato in tanti all'arrivo in chiesa tra gli applausi. E quella che si apre sarà una settimana decisiva anche per Matteo Di Pietro alla guida dell'auto di grossa cilindrata che il 14 giugno ha travolto la vettura condotta dalla mamma di Manuel. Il giovane, accusato di omicidio stradale e lesioni, nelle prossime ore dovrebbe essere ascoltato dal Gip che l'interrogatorio di garanzia.