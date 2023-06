A Frascati 34 anziani truffati: i carabinieri arrestano 9 persone

Un'operazione coordinata dalla Procura di Velletri ha portato in carcere 9 persone accusate di aver truffato almeno 34 anziani tra settembre e ottobre 2022 per un totale di 120mila euro in contanti e diverse centinaia di migliaia di euro in oro e preziosi. Tra i reati contestati anche quello di rapina, perché in un episodio l’anziano era stato spintonato dal truffatore prima di fuggire.

Il meccanismo era ben rodato: fingendosi assicuratori, avvocati o carabinieri, i “telefonisti” dicevano che un familiare della vittima aveva provocato un incidente stradale ma che l’assicurazione era scaduta. Per sistemare le cose era quindi necessario consegnare denaro o gioielli a un complice che si recava direttamente a casa dei truffati, partendo tutti i giorni da Napoli con auto prese a noleggio. Le vittime venivano scelte su internet o sulle pagine bianche. Secondo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati che hanno condotto le indagini le truffe potrebbero essere molte di più perché, per vergogna, capita spesso che chi viene raggirato non vada a denunciare il fatto.

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Comando Provinciale di Torino.