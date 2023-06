A Frascati il Grand Tour degli acquarelli

"L'acquarello sulle vie del Grand Tour" è la prima edizione della rassegna di artisti internazionali, maestri pittori acquarellisti iuniti a Villa Falconieri a Frascati, per proporre workshop, conferenze, lezioni en plein air e diffondere la cultura di questa difficile ed affascinante tecnica pittorica.

Villa Falconieri a Frascati è una delle 12 ville tuscolane, rinomata per la bellezza delle sue architetture realizzate dal Borromini, che durante il secolo del Grand Tour ha ospitato grandi letterati e artisti come Goethe, Turne , Corot e Sargent.

La manifestazione e' ospitata presso l'Accademia Vivarium Novum diretta da Luigi Miraglia, campus mondiale dell'Umanesimo , è stata ideata da Marcello Carboni insieme all'Accademia Internazionale dell'Acquarelli di Monza diretta da Tiziana Tagliabue e realizzata con il patrocinio del Comune di Frascati e del Parco dei Castelli Romani.

Fino all'11 giugno si potranno vedere oltre 150 opere dei maestri acquarellisti esposte nelle sale delle scuderie Aldobrandini a Frascati.

Nel servizio di Daniela Bruni le interviste a Marcello Carboni - ideatore del progetto; Igli Arapi - pittore acquarellista; Igor Sava - pittore acquarellista.