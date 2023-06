A Roma la mostra di Joaquin Sorolla, il pittore della luce

Macchie e note cromatiche tracciate su piccolissime tele con pennellate rapide e veloci, come appunti per raccogliere idee, atmosfere o impressioni di viaggio. Sono gli 'Sprazzi di luce e colore' di Joaquin Sorolla, il pittore valenciano considerato uno dei rinnovatori della pittura spagnola in chiave impressionista.

Questa allestita negli spazi dell'Accademia di Spagna al Gianicolo, e' la prima mostra su Sorolla a Roma, nel centenario della sua morte. Le curatrici Blanca Pons Sorolla (pronipote del pittore) e Maria Lopez Fernandez hanno selezionato 200 opere di piccolo formato delle 2000 che l'artista ha dipinto e che sono conservate nel Museo Sorolla di Madrid.

Il grande artista valenciano ha soggiornato più volte in Italia e ha vissuto nella Capitale tra il 1885 e il 1889, ed e' proprio qui che nasce la predilezione per il piccolo formato, con i temi più cari al pittore come i ritratti dei familiari, i riflessi del mare e delle onde, i giardini fioriti, sempre con colori brillanti e inondati di luce.

Queste tavolette venivano trasportate in piccole scatole di legno assieme a colori e pennelli e facilitavano la pittura all'aria aperta. La mostra documenta la carriera artistica di Sorolla, e indaga il suo rapporto con gli ambienti artistici romani e l'Accademia di Spagna ,che quest'anno festeggia anche il suo 150mo anniversario.

Nel servizio di Daniela Bruni l'intervista a Angeles Albert - Direttrice Accademia di Spagna a Roma.