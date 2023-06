A Spinaceto, tra secchioni stracolmi e porta a porta che non funziona

Gran parte del IX Municipio di Roma ha da tempo la raccolta porta a porta. Solo in due quartieri - uno è Spinaceto - non è mai partita. Lì sono rimasti i cassonetti per strada, e spesso sono stracolmi. Dipende dal fatto che li portano da fuori - anche da Pomezia, dicono gli abitanti - o dal fatto che quando la raccolta porta a porta si inceppa le famiglie di altri quartieri che non possono tenere per decine di giorni i rifiuti in casa vengono a Spinaceto a buttarla.

Poi ci sono gli incivili, che gettano materassi o sedie. E anche i cittadini volenterosi, che provano ad andare all'Isola ecologica - in zona ce ne sono due - spesso la trovano chiusa.

Ama è in difficoltà - metà dei mezzi sarebbe in manutenzione e non mancano tensioni con tra i dipendenti e i manager. La scorsa settimana un incontro tra sindacati e azienda è finito con un duro comunicato dei rappresentanti dei lavoratori.

Secondo alcuni lavoratori il problema nei fine settimana e nei ponti è che i rifiuti che si accumulano in città non hanno luoghi di destinazione, vista la precaria situazione degli impianti - a partire da quello di Malagrotta. Chiedono al sindaco di chiedere al Prefetto la possibilità per i tir che portano i rifiuti fuori regione di circolare in città anche nei fine settimana.

Ma è la prova che senza esportare rifiuti la città non riesce a gestirli.

Secondo alcuni cittadini di Spinaceto sarebbe una “strategia” dell'Amministrazione comunale: rendere i quartieri pieni di rifiuti per far invocare a gran voce il termovalorizzatore. Ma altri cittadini di Spinaceto non sono d'accordo, l'impianto per bruciare i rifiuti e magari produrre energia servirebbe molto alla Capitale, come serve a molte altre capitali europee.

Domani il coordinamento dei comitati di quartiere del Municipio incontrerà il vicepresidente, mercoledì prossimo in assemblea la Presidente del Municipio Di Salvo insieme all'assessora Alfonsi.

Nel servizio di Paolo Martini gli interventi dei residenti di Spinaceto e dell'assessora al ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.