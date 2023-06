Agricoltori in protesta a Tuscania per il costo dei cereali

Confagricoltura lancia l'allarme cereali, almeno nelle province di Rieti e Viterbo. Con le mietitrebbie in azione, nei campi, i coltivatori cominciano a fare i conti. I prezzi troppo bassi pagati alla produzione per orzo e grano duro, hanno fatto maturare, nella associazione agricola, la convinzione di invitare gli associati, e non solo, a non avviare le operazioni per la preparazione della terra dopo la trebbiatura. in autunno niente semine. Remo parenti, presidente di Confagricoltura Tuscia e Sabina, denuncia che per quanto riguarda le quotazioni del prodotto nei campi si è tornati agli anni ottanta del secolo scorso, mentre i costi di produzione sono altissimi. Seminare uno ettaro di grano duro, specifica parenti, costa fino a 1400 Euro. Il prodotto viene pagato 32 Euro al quintale alla raccolta. Un ettaro rende intorno ai 30 quintali. Quindi circa 1000 Euro. Una perdita di 400 Euro per Ettaro. Altrettanto vale per l'orzo e altre colture cerealicole. Una situazione insostenibile per i produttori. Nel lazio sono 110.000 Gli ettari coltivati a Cereali. Se gli aratri restassero fermi, nella Tuscia, potrebbero Mancare , la prossima estate, circa un milione e mezzo di quintali di cereali pari a oltre 30 milioni di euro di prodotto. Secondo Remo Parenti, perché i contadini riprendano a seminare è necessario che ci siano più controlli sulle importazioni e le provenienze delle granaglie. Alcune situazioni potrebbero alterare il mercato. È necessaria, poi, una maggiore tutela del made in Italy, soprattutto nel settore alimentare dando anche maggiore peso contrattuale hai produttori italiani.

Nel servizio di Nazario Basili le interviste a Silvio Ascenzi - agricoltore e Remo Parenti - Pres. Confagricoltura Viterbo e Rieti