Al via a luglio il cantiere della "Foresta Romana"

Si chiama FoRo, Foresta Romana. E' un complesso residenziale, commerciale e terziario che sorgerà dietro piazza dei Navigatori nella Capitale su progetto dello studio Mario Cucinella Architects. I lavori partiranno il 17 luglio. Il plastico è stato presentato in Campidoglio dall'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, dal presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e dall'autore, l'architetto Mario Cucinella.

3 piani interrati per parcheggi e impianti, altri 12 livelli fuori terra, concepito come una specie di “foresta abitata” in cui vengono accostati steli e tronchi di altezze diverse.

Altri cantieri sono destinati a cambiare radicalmente il volto dell'area Tor Marancia - piazza dei Navigatori - via Giustiniano Imperatore. A luglio partiranno gli interventi di attrezzamento di una porzione del parco di Tor Marancia, 6,5 ettari aperti al pubblico con ingresso da piazza Lante.

La Convenzione urbanistica prevede la realizzazione di parcheggi pubblici per 39 mila mq, verde pubblico per 16 mila mq, oltre al ridisegno dei percorsi delle piste ciclabili, alla realizzazione di servizi per il quartiere come la nuova 'Bocciofila', uno skate park e un'area giochi per i bambini più piccoli. È previsto, inoltre, un generale riordino dell'assetto urbano di tutto il quadrante.