Atletica, Europei a squadre. Mattia Furlani è argento nel lungo. Un salto verso Budapest

Un altro salto convincente verso i mondiali di Budapest per Mattia Furlani. La sabbia è quella dei giochi europei a squadre di Cracovia in Polonia dove il lunghista di Marino, classe 2005, ha conquistato la medaglia d'argento con un 7 e 97 realizzato al secondo tentativo. Davanti a lui solo il campione olimpico in carica, il greco Tentoglou, decisamente irraggiungibile oggi con la misura di 8 metri e 34 che ha distrutto la gara.

Ma Furlani ha dimostrato ancora una volta di avere nelle gambe il salto che può stupire. Come venti giorni fa al meeting di Hengelo, in Olanda, quando con 8 metri e 24 ha realizzato il record italiano under 20. Ma soprattutto con il super 8,44 di Savona che sarebbe stato il miglior salto di sempre sotto i vent'anni, non omologato per un pizzico di vento in più del consentito. Adesso l'appuntamento per Mattia Furlani è per il 30 giugno con la Diamond league di Losanna, dove proverà ad acchiappare quell'8 e 25 che serve per la qualificazione matematica ai mondiali di Budapest di fine agosto.

Giornata decisamente "no" a Cracovia invece per l’astista romana Roberta Bruni. La primatista italiana è sembrata stanca e non è andata oltre i 4 metri e 25 con due salti nulli a 4.40.