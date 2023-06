Berlusconi e i Capi di Stato

La storia di Silvio Berlusconi, per tutti i suoi 86 anni, è un mix di intuito, forza, sfida, coraggio.

Nulla è rimasto com'era, in alcun settore dove ha messo mano (tra gli applausi degli ammiratori e le proteste dei critici).

E Roma è stata la cornice perfetta soprattutto per la sua politica estera che, come ha sempre spiegato, "Deve basarsi prima di ogni cosa sui rapporti di amicizia".

E così le foto raccontano il formalismo che cade, le risate, perché tutto è più facile dopo una passeggiata ai Fori imperiali.

Gli abbracci con il leader palestinese Arafat, la tenda di Gheddafi a Villa Pamphili, l'accoglienza anche nelle sue dimore private di Vladimir Putin.

Più complicati i rapporti con i leader europei, da Nicolas Sarkozy ad Angela Merkel.

L'abbraccio devoto ai Papi, fino ad un'altra tappa alle porte di Roma: Pomezia, Base di Pratica di mare, "Dov'è finita la guerra fredda", come ancora pochi mesi fa Berlusconi solennemente raccontava.

Forse l'iniziativa di cui andava in assoluto più fiero in una vita piena di primati: era il 28 maggio 2002 quando da Presidente del Consiglio fece stringere tra loro le mani di George W. Bush e Vladimir Putin, in un vertice con rappresentanti Nato dove volle invitare (e partecipò) anche il presidente russo.

La storia ora è cambiata, e quella che lascia Berlusconi sembra già un'altra era.