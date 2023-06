Da Cinecittà a Labaro, il tour della spazzatura

Nel servizio di Eleonora Fioretti il tour dei rifiuti a Roma seguendo le segnalazioni dei cittadini: da Cinecittà a all'Alberone, da Porta Portese a Labaro si moltiplicano le denunce di residenti che denunciano ritardi e manchevolezze della raccolta, ma anche l'inciviltà degli utenti: come a Palombara Sabina, in via Ponte delle Tavole, dove si gettano rifiuti speciali ed ingombranti proprio accanto alle modernissime cabine per la raccolta differenziata.