Il degrado di Campo Testaccio

Le immagini di Campo Testaccio inviate dai cittadini al TgR Lazio. Il degrado in cui versa questa zona di verde è sotto gli ochhi di tutti. Sono anni che anche le associazioni del quartiere si battono perché lo storico campo sia restituito alla comunità. I cittadini si sono anche offerti di farsi carico in prima persona della bonifica. Erbacce e incuria la fanno ancora da padrone nello storico campo che ha ospitato il club della Roma per dieci anni.