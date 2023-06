Provare 30 diversi sport al Foro Italico Camp

Oltre 30 disclipline sportive. E' la forza del Foro Italico Camp vil centro estivo di Sport e Salute dedicato ai bambini e ragazzi da 3 ai 16 anni che punta su attività sportiva, inclusione, divertimento, rispetto dell’ambiente, cultura e benessere. Un appuntamento fisso che si rinnova ogni anno per ospitare fino a 400 bambini al giorno. Per questa edizione raddoppia l’offerta: aperto anche un centro ad Ostia per provare gli sport acquatici. Al Foro Italico fino all’8 settembre spazio tra gli altri a tamburello, beach volley, skateboard, golf, arti marziali.