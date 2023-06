22 minuti di fuochi d'artificio. Lo spettacolo de "La Girandola" a Castel Sant'Angelo (VIDEO)

È uno degli spettacoli più attesi da romani e turisti che con il naso all'insù hanno assistito a 22 minuti di fuochi d'artificio tra il Lungotevere Tor di Nona e i Ponti Vittorio Emanuele II, Sant’Angelo e Umberto I.

“La Girandola”, come viene chiamata, è la rievocazione storica che per il sedicesimo anno ha riportato a Roma un'iniziativa raccontata per secoli da poeti, scrittori e pittori