L'incidente mortale di Casal Palocco. Le indagini della procura per ricostruire l'accaduto

Via di Macchia Saponara è uno stretto rettilineo che attraversa la zona residenziale di Casal Palocco. Una via di quartiere in cui il limite di velocità è di 30 chilometri orari. La perizia disposta dalla Procura sul suv che mercoledì scorso ha travolto la smart della ventinovenne Elena Uccello, uccidendo il suo bambino di 5 anni, Manuel, punta ad accertare quale fosse la velocità di quell'auto di grossa cilindrata. Anche perché la difesa di Matteo Di Pietro, il 20enne che era alla guida del suv, ora indagato per omicidio stradale, intende dimostrare che sia stata proprio la donna a non rispettare la precedenza, svoltando a sinistra.

Rimasta ferita nell'incidente, come l'altra figlia che era in auto con lei, è stata ora dimessa dall'ospedale e potrà rendere la propria testimonianza alla Procura.



A finire sotto indagine potrebbero essere anche gli altri tre giovani che insieme a Di Pietro stavano realizzando una sfida per il canale youtube Theborderline. All'esame degli inquirenti ci sono cellulari, telecamere e altri dispositivi elettronici. Si cerca di ricostruire ogni condotta che possa aver ridotto l'attenzione del conducente, come ad esempio, la registrazione di una diretta mentre la Lamborghini viaggiava ad alta velocità.

Intanto, proprio su quel canale è comparso l'ultimo video: un cartello che comunica ai 600mila iscritti al canale che "ogni attività finisce qui".

"Nulla potrà mai più essere come prima" scrive il gruppo di youtuber "per noi, moralmente impossibile proseguire questo percorso".

La sfida delle 50 ore su una super car non è la prima di questo genere. Preceduta da quella su una 500 del marzo 2022. In quell'occasione la difficoltà ulteriore fu il dover andare e tornare da Milano in 24 ore. Poi fu la volta di una Tesla.



Tra le verifiche da fare c'è anche la regolarità del noleggio di un'auto così potente a persone tanto giovani, alla luce delle regole che proibiscono di affittare veicoli con potenza superiore ai 55 Kw per tonnellata a chi non ha la patente da almeno tre anni.

Il servizio di Valentina Fenu