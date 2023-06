I Leoni del Vis Nova in A1

La Roma Vis Nova corona il sogno inseguito due stagioni e vola in A1.

La squadra di Alessandro Calcaterra batte per 11-9 in gara 2 di finale playoff la Reale Mutua Torino 81 Iren alla Monumentale e conquista un posto nell’Olimpo della pallanuoto nazionale.

Un cammino incredibile fatto di 25 vittorie e 1 sconfitta, miglior difesa e miglior attacco della A2, imbattibilità casalinga, una stagione dominata in lungo e largo, frutto di un gruppo fantastico, di uno staff tecnico di grandissimo livello e di una società attenta e lungimirante che ha messo ogni anno un tassello in più nella crescita della squadra per compiere questo balzo.

La Vis Nova torna nella massima serie dopo sei anni, ma stavolta con una casa in più, lo Stadio del Nuoto di Monterorondo “Paolo Roghi”, un luogo dove progettare e far crescere i leoni del domani.

Così dopo i due scudetti giovanili dello scorso anno arriva per la società di Ferraro (ieri compleanno e regalo bellissimo) la consacrazione. Ognuno ha una fetta importante di questa torta, dallo stesso presidente, al tecnico Alessandro Calcaterra che ha forgiato e plasmato un gruppo a propria immagine e somiglianza con un gioco perfetto e spettacolare. E poi lo staff con Alessandro Amato come preparatore, Filippo Loreto come dirigente, i ragazzi di esperienza, da capitan Mattia Antonucci, leader assoluto e colonna in difesa, a Vincenzo Correggia, stagione strepitosa tra i pali para-rigori, a Tommaso Peluso, poi i gol e la concretezza sottoporta di Leonardo Checchini e Michele De Robertis, i giovani di grande classe da Luca Provenziani, Simone Russo, Alessandro Agnolet, Andrea Poli, Simone De Vecchis. La calma di Matteo Carlo Ciotti, la mano pensante di Marco Ferrante, il punto di riferimento di Andrea Narciso, l’esperienza di Luca Di Rocco, tornato per lanciare i leoni.

Raggiante il presidente Marco Ferraro: “il regalo è stato doppio, i ragazzi sono stati fantastici, mi hanno donato la promozione in A e la permanenza in B. Un gruppo meraviglioso che è un mix di valenza tecnica con bei fuoriclasse e grandi persone, un plauso va a loro per come hanno condotto tutto l’anno, un plauso a Calcaterra che è stato un grande giocatore e ora è diventato un grande allenatore, coadiuvato da Alessandro Amato e un dirigente come Filippo Loreto.

Bravi tutti ma, una nota particolare per Luca Di Rocco per come ha gestito i tempi, la squadra, maturità e saggezza”.

Alessandro Calcaterra tira le somme: “è stata una promozione strameritata, abbiamo dominato in lungo e largo in tutta Italia, unica sconfitta a Firenze solo dopo aver conquistato il primo posto. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno sempre risposto presente. Si sono coesi, a inizio anno sono arrivate sei persone nuove, da squadra siamo diventati una famiglia, sono stati stupendi, hanno lottato sempre uno per l’altro. Ci credevamo dall’inizio, nonostante le pressioni dall’ambiente, non era tutto così scontato. C’è grande soddisfazione, io sono felice per loro, sono cresciuti come atleti e uomini. Vederli così gioire assieme è bellissimo, non ha prezzo. Da giocatore ho provato belle sensazioni, da allenatore altre. Complimenti alla società, i risultati non si ottengono per caso, ci vuole passione e programmazione, sono anni che lavoriamo bene dalle giovanili, questo il risultato di un progetto, ringrazio il presidente e lo staff”.