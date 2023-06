Il Garante per i detenuti: "Servono strutture alternative per chi ha problemi di salute mentale"

Stefano Anastasia, Garante per i detenuti del Lazio, interviene al Tgr Lazio dopo l'omicidio nel carcere di Velletri.

Il detenuto che ha ucciso il suo compagno di cella, dice Anastasia, “ha una storia complicata. Negli ultimi 2-3 anni ha attraversato diversi istituti penitenziari, servizi psichiatrici, è stato anche nella residenza per le misure di sicurezza di Rieti, ma in nessuna di queste realtà ha trovato un trattamento adeguato, forse anche a causa della sua antica condizione di abuso di sostanze stupefacenti che ne facevano una persona difficile da gestire.”

Secondo Anastasia la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, su cui puntano il dito i sindacati della polizia penitenziaria, “è stata una necessità di civiltà e di rispetto della persona. Il problema è andare avanti e trovare soluzioni più adeguate per persone che hanno gravi problemi di salute, che si tratti di problemi di dipendenze o di salute mentale.”

Non bastano le Rems (le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), aggiunge il Garante: “Sono strutture sanitarie destinate esclusivamente alle persone con problemi psichici ma giudicate non imputabili - spiega - ma purtroppo in carcere ci sono anche persone che sono state giudicate consapevoli della loro responsabilità quando hanno commesso il fatto, ma che hanno problemi di salute mentale, oppure persone che hanno problemi di salute mentale che derivano dall'abuso di sostanze stupefacenti.” "Per queste altre tipologie persone - conclude Anastasia - servono diverse strutture alle quali bisogna lavorare sul territorio per offrire un'accoglienza adeguata.”

L'intervista è di Mauro Scanu.