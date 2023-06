Il Papa migliora, ha recitato l'Angelus in privato

Prima domenica dopo l'intervento chirurgico all'addome al quale è stato sottoposto Papa Francesco. “Il decorso post operatorio è regolare” da sapere lo staff medico che ha in cura il Pontefice. "Il Santo Padre - comunica il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile; ha effettuato fisioterapia respiratoria ed ha continuato a mobilizzarsi. Nel corso della mattina ha seguito la Santa Messa in diretta televisiva e ricevuto l'Eucaristia. Successivamente si è recato presso la Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera per la recita dell'Angelus. Quindi ha pranzato comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni di degenza nell'appartamento privato (medici, assistente sanitario, infermieri, ausiliari e personale del Corpo della Gendarmeria).''

E' stata dunque una domenica senza l'Angelus recitato dal Papa: Bergoglio come era stato annunciato ha pregato in privato senza neppure affacciarsi dalle finestre dell'ospedale per evitare, a pochissimi giorni dall'intervento, un inutile stress. Ma molti fedeli ignari si sono comunque raccolti in piazza San Pietro in attesa di in Angelus che non c'è stato, altri si sono recati sotto le finestre del decimo piano del Policlinico Gemelli per unirsi idealmente al Papa in preghiera.

La degenza di Francesco nel nosocomio romano si protrarrà tutta la prossima settimana.

Nel video il servizio di Andrea Marini.