Il restauro del cuore del Vittoriano

Ormai da diverso tempo, per tutta l'altezza dei due lati dell'Altare della Patria, sono montati alcuni ponteggi. È in corso un restauro che coinvolge l'intera superficie curvilinea del cuore del Vittoriano progettato dall'architetto Giuseppe Sacconi e decorato dallo scultore Bresciano, Angelo Zanelli, artista poco più che trentenne ma con una cifra stilistica già ben delineata



Zanelli concepì una decorazione, terminata nel 1925, con la statua polimaterica della Dea Roma al centro e ai lati due fregi scultorei raffiguranti L’Amor Patrio e Il Lavoro, attualmente sottoposti a una prima fase di restauro, quella della pulitura.



Un intervento concepito per non interferire nella vita del monumento, tra celebrazioni e passaggio dei turisti. Il prossimo 11 giugno sarà persino possibile prendere parte a una visita guidata all' interno del cantiere



I lavori proseguiranno per tutta l'estate, fino al 24 ottobre, con una restituzione simbolica dell'Altare della Patria restaurato, il 4 novembre, giornata dell' unità d'Italia e delle forze armate